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«Хитрая, лживенькая, крыска»: психолог Степанова разнесла Иду Галич за публичное предательство подруги

«Хитрая, лживенькая, крыска»: психолог Степанова разнесла Иду Галич за публичное предательство подруги

«Галич попрыгала по трупу». Эту фразу психолог Вероника Степанова выдала в своём видеоразборе 25 августа — и она мгновенно разлетелась по Сети.

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