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Царьград

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Все чеки в одном сервисе: новшество упростит контроль над расходами в 2025

Все чеки в одном сервисе: новшество упростит контроль над расходами в 2025

С 1 марта 2025 года электронные чеки можно будет хранить в сервисе ФНС "Мои чеки онлайн". Это упростит управление расходами, объединяя данные в одном месте.

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