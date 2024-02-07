Почему Дерипаска и Потанин судятся в Лондоне, а не в России?

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Комментарии
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С
Странник
а автор в курсе, что такое утечка капиталов? и самое главное, КАК это происходит?
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4 час.
лл
лина любимцева
Это &quot;элита&quot;, и они уже вышли на международный уровень. ИМ СУДЫ РОССИИ НЕ УКАЗ!!... Вот кого выродили... ПОЗОР!!
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3 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Ну и рожи. Жуликов видно сразу....
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2 час.

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