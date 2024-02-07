Несколько дней общественность возмущает новость, что компания "Русал" подала иск против бизнесмена Владимира Потанина, который является главным бенефициаром корпорации "Норникель" в Высокий суд Лондона.
Почему Дерипаска и Потанин судятся в Лондоне, а не в России?
Комментарии
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С
Странник
а автор в курсе, что такое утечка капиталов? и самое главное, КАК это происходит?
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4 час.
лл
лина любимцева
Это "элита", и они уже вышли на международный уровень. ИМ СУДЫ РОССИИ НЕ УКАЗ!!... Вот кого выродили... ПОЗОР!!
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3 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Ну и рожи. Жуликов видно сразу....
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2 час.
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