15 киноляпов в старых и новых фильмах, которые мы не замечали, но теперь не забудем

Даже самые гениальные режиссёры и внимательные сценаристы не застрахованы от промахов. Иногда на экране появляются современные предметы в исторических фильмах, исчезают и появляются вещи в разных кадрах, а герои совершают невозможные действия, нарушая все законы логики.