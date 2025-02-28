Конов о популярном спорте: «В топ-20 трансляций года – только футбол. Конкурировать могут бои UFC с участием наших. Растет интерес к российским соревнованиям – КХЛ, Лига ВТБ, биатлон и даже бильярд»

– Какой вид спорта, по статистике, сегодня привлекает наибольшее число ваших зрителей? Есть ли постоянный лидер или появились дисциплины, которые стали интересовать аудиторию сильнее, чем раньше? – Лидером был и остается футбол.
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