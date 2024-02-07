Сборная Кот-д’Ивуара стала вторым финалистом Кубка Африки

Сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду Конго и пробилась в финал континентального первенства. В Абиджане завершился полуфинальный матч Кубка Африки, в котором хозяева турнира команда Кот-д’Ивуара встречалась со сборной Конго.
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