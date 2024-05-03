Huawei и Seres обновили кроссовер Aito M5

Huawei и Seres обновили кроссовер Aito M5Бренд Aito, созданный китайскими клмпаниями Huawei и Seres три года назад, официально вышел на российский рынок в минувшем январе, однако в продажу кроссоверы M5 и M7 попали уже под материнской маркой Seres, дабы не будить санкционное лихо.