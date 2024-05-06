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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Где в Бобруйском районе запрещено купаться.

Где в Бобруйском районе запрещено купаться.

На основании Водного кодекса Республики Беларусь, Правил охраны жизни людей на водах, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь, Бобруйский районный исполнительный комитет принял решение об установлении мест в районе, где запрещено купание.

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