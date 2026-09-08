Правда ли, что все дети рождаются с голубыми глазами?

Что говорит статистика? Источник: Freepik.com По большому счету это правда. Несмотря на то, что в Европе количество голубоглазых колеблется от 15 до 90%, а в США среди белокожего населения голубые глаза только у каждого пятого, большинство детей европеоидной расы действительно рождается с глазами светло-синего цвета.
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