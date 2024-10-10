Политика как он...
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Политика как она есть

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Понасенкова признали иноагентом за получение зарубежных денег от АСТ

Понасенкова признали иноагентом за получение зарубежных денег от АСТ

Причиной признания иностранным агентом публициста Евгения Понасенкова* (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) стало получение им иностранного финансирования через российское издательство АСТ.

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