Понасенкова признали иноагентом за получение зарубежных денег от АСТ

Причиной признания иностранным агентом публициста Евгения Понасенкова* (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) стало получение им иностранного финансирования через российское издательство АСТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии