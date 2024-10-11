Сияющая Кейт Миддлтон порадовала неожиданным появлением

Принцесса приняла участие в первом мероприятии после выздоровления. Кейт Миддлтон неожиданное присоединилась к мужу на мероприятии LEGION-MEDIAФанаты королевского семейства были удивлены и обрадованы незапланированным появлением Кейт Миддлтон на публике.
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