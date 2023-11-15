ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 062 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Зотов
    Карабах и не был территорией Армении. Они его 30 лет не могли признать своим. Да и не своим тоже. Хотя бы признать.Предательство сто...
  • Борис Виленский
    Их не спасёт ни атомная бомба, ни США, если что... Прогноз Сакэ Комацу сбудется.Безъядерный стату...
  • Валерий Ребров
    Да пусть валит куда угодно,от него толку нет,да и раньше не было когда игралШкурный интерес в...

Украина на распутье

Украина на распутье

Размышления о судьбе современной Украины являются одним из самых излюбленных занятий аналитиков, так как, говоря об этом «квазигосударстве», мы понимаем, какое бесконечное количество вариантов развития событий провоцируют те, кто сегодня засел во власти в древнем русском городе Киеве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
59
Президент-Чмошник!
Ответить
21 час.
Леонид Руси
Судьбы у Украины нет... так же как и УССР больше нет... А есть Бандерлогия с уродливой рожей фашиста, или кастрюлеголового раба, стоящего на коленях в принципе...
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх