Размышления о судьбе современной Украины являются одним из самых излюбленных занятий аналитиков, так как, говоря об этом «квазигосударстве», мы понимаем, какое бесконечное количество вариантов развития событий провоцируют те, кто сегодня засел во власти в древнем русском городе Киеве.
Украина на распутье
Комментарии
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59
Президент-Чмошник!
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21 час.
Леонид Руси
Судьбы у Украины нет... так же как и УССР больше нет... А есть Бандерлогия с уродливой рожей фашиста, или кастрюлеголового раба, стоящего на коленях в принципе...
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16 час.
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