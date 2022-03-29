"Толпой набежали, смотрят": изменения в модном месте отдыха заметили жители Владивостока

Жители Владивостока заметили изменения в одном из самых модных и популярных мест города. Так, на набережной Второй Речки в районе улицы Татарской продолжается благоустройство.
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