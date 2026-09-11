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Татар-информ

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В аппарате полпреда обсудили взаимодействие РАН и регионов ПФО

В аппарате полпреда обсудили взаимодействие РАН и регионов ПФО

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий обсудил с вице-президентом Российской академии наук, академиком РАН Сергеем Чернышевым вопросы взаимодействия Академии наук с регионами Приволжского федерального округа.

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