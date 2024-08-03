"Отменяли" Хаматову — а испугались все творческие релоканты. "Награда" за предательство России только одна

Писать больше не о ком? Нет же, у автора аж хвост горит- срочно надо попиарить предательницу. Нет бы написать об участниках СВО, отдать им дань уважения. Так нет же- опЯть о дерьме.

E

Ed

Ну вот и Правда потихохоньку вылезает, недоговоренная, но уже заметна. В продолжение темы - кто, на удивление, еще участвовал в переговорах в Турции и кто дарил айфоны азовцам? Верно, Абрамович. А причем здесь уже тогда бывший министр Культуры, который якобы возглавлял делегацию России? Кого везли в закрытых автомобилях из Азовстали? Сладков наверняка знает, кто внимательно отслеживал, помнит как он встроился в ряды сдающихся и как его отстранили и потом вернули к работе? Непонятно какое министерство тут баян растягивало?