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"Отменяли" Хаматову — а испугались все творческие релоканты. "Награда" за предательство России только одна

"Отменяли" Хаматову — а испугались все творческие релоканты. "Награда" за предательство России только одна

Коллаж Царьграда  Либеральные творческие релоканты только что получили урок, который они вряд ли усвоят: из Киева раздался призыв изгнать актрису Чулпан Хаматову с одного из европейских кинофестивалей.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Писать больше  не о ком? Нет  же, у автора  аж  хвост горит- срочно надо попиарить  предательницу. Нет бы  написать об участниках СВО, отдать им дань уважения. Так нет  же- опЯть о дерьме.
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21 час.
E
Ed
Ну вот и Правда потихохоньку вылезает, недоговоренная, но уже заметна. В продолжение темы - кто, на удивление, еще участвовал в переговорах в Турции и кто дарил айфоны азовцам? Верно, Абрамович. А причем здесь уже тогда бывший министр Культуры, который якобы возглавлял делегацию России? Кого везли в закрытых автомобилях из Азовстали? Сладков наверняка знает, кто внимательно отслеживал, помнит как он встроился в ряды сдающихся и как его отстранили и потом вернули к работе? Непонятно какое министерство тут баян растягивало?
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21 час.

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