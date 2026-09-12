Решетников: поставки кофе из Эфиопии в Россию продолжают расти

Россия увеличивает поставки кофе из Эфиопии на фоне роста его потребления. Об этом 12 сентября сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Без водоснабжения...
- СТ Фон дер Ляйен: фи...
- Экипаж российског...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым