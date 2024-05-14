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Владельцы активно продают электрические пикапы Tesla Cybertruck 

Владельцы активно продают электрические пикапы Tesla Cybertruck 

Tesla Cybertruck / © Tesla На первый взгляд может показаться, что люди активно избавляются от электрических пикапов, так как в последнее время не проходит и недели без новых сообщений о серьезных технических проблемах Cybertruck, с которыми сталкиваются автомобилисты.

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