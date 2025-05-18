Папа Римский Лев XIV перед интронизацией поприветствовал паломников на джипе

В Ватикане перед началом церемонии интронизации новый папа Римский Лев XIV совершил символический объезд площади Святого Петра на открытом белом автомобиле, приветствуя десятки тысяч паломников и верующих, которые собрались перед главным католическим собором мира.
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