«Барыс» разгромил «Толпар» в контроле, «Балтимор» обновил состав

Голкипер «Бариса» Хантер Шепард принял участие в матче, отразив семь бросков по своим воротам, что стало для него первым шат-аутом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и Индия пр...
- GS Минобороны России...
- НН «Новая газета» об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым