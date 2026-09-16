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Регионы России

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«Барыс» разгромил «Толпар» в контроле, «Балтимор» обновил состав

«Барыс» разгромил «Толпар» в контроле, «Балтимор» обновил состав

Голкипер «Бариса» Хантер Шепард принял участие в матче, отразив семь бросков по своим воротам, что стало для него первым шат-аутом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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