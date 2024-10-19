Кассьерра о 5:0 с «Акроном»: «С первых минут «Зенит» показывал тот футбол, который и хотел показать. Теперь все мысли о «Локо»

— «Акрон» обычно играет в атаку с любым соперником. Сегодня было так же, или «Зенит» заставил соперника играть от обороны? — Думаю, что с первой до последней минуты мы сделали все для того, чтобы навязать «Акрону» свою игру и заставить его играть от обороны своими атаками и агрессивной игрой в нападении.
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