Минздрав Палестины заявил, что при ударах ВС Израиля в северной части Сектора Газа погибли восемьдесят семь человек, десятки получили ранения.
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Минздрав Палестины заявил, что при ударах ВС Израиля в северной части Сектора Газа погибли восемьдесят семь человек, десятки получили ранения.
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