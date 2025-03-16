Певица Виктория Дайнеко сообщила, что выходит замуж за геолога

Певица Виктория Дайнеко выходит замуж. Об этом поп-исполнительница сообщила в Instagram. 15 марта возлюбленный Виктории Дайнеко сделал ей предложение руки и сердца во время футбольного матча "Локомотив" — "Динамо".
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