В Пекине предупредили, что независимость Тайваня грозит войной

В Пекине готовы способствовать мирному воссоединению с Тайванем, но не допустят сепаратистской деятельности, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэня Биньхуа.
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