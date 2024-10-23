Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о развитии Арктики

В работе стратегической сессии, которая состоялась в Правительстве Российской Федерации, приняли участие Юрий Трутнев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Алексей Чекунков, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также руководители различных федеральных ведомств и главы субъектов, включая Архангельскую область.