Галузин и Ли Хуэй отметили, что украинский конфликт нельзя решить без России

Урегулирование украинского конфликта невозможно без участия России, а продвигаемые киевскими властями и Западом к России ультиматумы наносят вред перспективам его завершения, и не могут служить основой для этого.
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