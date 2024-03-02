Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Галузин и Ли Хуэй отметили, что украинский конфликт нельзя решить без России

Галузин и Ли Хуэй отметили, что украинский конфликт нельзя решить без России

Урегулирование украинского конфликта невозможно без участия России, а продвигаемые киевскими властями и Западом к России ультиматумы наносят вред перспективам его завершения, и не могут служить основой для этого.

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