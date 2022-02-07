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Канцлер Германии ответил на вопрос о зависимости от газа из России

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопрос о зависимости ФРГ от газа из России, заявив, что Берлин старается снизить зависимость от ископаемых видов топлива и не считает, что этот вопрос на данный момент является поводом для беспокойства.

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