Роман Трушечкин: «Уткин всегда старался быть тем, кто очень чутко слушает эпоху. Поэтому он всегда звучал свежо, современно и актуально»

– Есть устойчивое выражение: «Василий Уткин принес в комментирование литературу». Как ты это понимаешь? – Вася был не только очень начитанный человек, умеющий применить метафоры, аллюзии – то есть чисто литературные, беллетристические вещи, но он еще и всегда старался быть тем, кто очень чутко слушает эпоху.