Жители Хорошёвского примут участие в голосовании по оценке развития района

На портале «Активный гражданин» началась серия голосований «Мой район: как развивается Москва». Пользователям предлагают оценить результаты проведенной работы в каждом районе, в том числе и в Хорошёвском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии