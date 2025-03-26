Суд отменил приговор замдиректору ДК «Синтез» Тобольска Семену Верещагину

Тюменский областной суд отменил решение Тобольского городского суда в отношении бывшего замдиректора Семена Верещагина, согласно которому осенью 2024 года он был признан виновным в халатности и приговорен к принудительным работам.
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