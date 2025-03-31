Депутат Колесник: Зеленский обманывает Трампа, а Путин держит слово

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на экспортируемую из России нефть, если Вашингтон не добьется от Москвы соглашения о прекращении огня на Украине, связаны с импульсивностью американского лидера и его нестабильным эмоциональным состоянием.
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