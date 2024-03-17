Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2024 года для всех знаков Зодиака

Публикуем гороскоп для всех знаков Зодиака с 18 по 24 марта 2024 года. ОВЕН (21.03 — 20.04) На этой неделе вам нужно сделать всё для того, чтобы поддержать мир у себя дома, избежать любых ссор или разногласий, вызванных неблагоприятным влиянием планет.