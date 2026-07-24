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SPLETNIK

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Надежда Стрелец обвинила российское футбольное сообщество в травле и сексизме после публичного конфликта с ЦСКА

Надежда Стрелец обвинила российское футбольное сообщество в травле и сексизме после публичного конфликта с ЦСКА

46-летняя журналистка Надежда Стрелец обвинила российское футбольное сообщество в сексизме после публичной ссоры с директором по коммуникациям футбольного клуба ЦСКА Кириллом Брейдо.

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