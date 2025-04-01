В Пермском крае полицейские и дружинники напомнили молодежи о вреде наркотиков

Сотрудники отдела МВД России по Чернушинскому городскому округу совместно с представителями народной дружины из числа хуторского казачьего общества «Хутор Чернушинский» провели провели профилактическое мероприятие «Выбор только за тобой».
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