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Бывший министр туризма Крыма заткнулся в соцсетях

Бывший министр туризма Крыма заткнулся в соцсетях

Вадим Волченко прекратил публикации постов и тому есть несколько объяснений. Напомним, что Волченко неожиданно подал заявление об увольнении по собственному желанию утром 31 мая 2024 года, но в тот же день в полдень на его страничках вышла запись о развитии курортов и туризма в Крыму.

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