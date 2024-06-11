Бывший министр туризма Крыма заткнулся в соцсетях

Вадим Волченко прекратил публикации постов и тому есть несколько объяснений. Напомним, что Волченко неожиданно подал заявление об увольнении по собственному желанию утром 31 мая 2024 года, но в тот же день в полдень на его страничках вышла запись о развитии курортов и туризма в Крыму.