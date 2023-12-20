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Монголо-татарское иго: почему в России о нём узнали только в XIX веке?

Монголо-татарское иго: почему в России о нём узнали только в XIX веке?

История, которую преподают в школах и ВУЗах, формирует представление о монголо-татарах как о низкорослых узкоглазых монголоидах со смуглой кожей, широким лицом и черными, как вороново крыло, волосами.

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