Режим ЧС ввели на улицах Ростова-на-Дону после атаки ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации введён в границах улиц Ростова-на-Дону, где повреждены дома из-за атаки ВСУ.
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