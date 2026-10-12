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В правительстве предложили временно закупать зарубежные GPU для обучения ИИ

Рабочая группа «Инфраструктура и центры обработки данных» (входит в правительственную подкомиссию по развитию ИИ) предлагает разрешить отечественным организациям закупать иностранные графические ускорители (GPU) для обучения ИИ-моделей до появления российских аналогов сопоставимой мощности.

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