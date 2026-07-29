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Царьград

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ФСБ обнаружила использование "Дайвинчика" для вербовки подростков

ФСБ обнаружила использование "Дайвинчика" для вербовки подростков

Житель Пермского края Виталий Каменских пытался зарегистрировать товарный знак "Дайвинчик" для футболок с Леонардо да Винчи, не зная, что это название использовалось в Telegram-сервисе, вовлекавшем подростков в террористическую деятельность.

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