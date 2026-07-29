ФСБ обнаружила использование "Дайвинчика" для вербовки подростков

Житель Пермского края Виталий Каменских пытался зарегистрировать товарный знак "Дайвинчик" для футболок с Леонардо да Винчи, не зная, что это название использовалось в Telegram-сервисе, вовлекавшем подростков в террористическую деятельность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии