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В ЕС захотели создать оборонный фонд для подготовки к якобы нападению России

В ЕС захотели создать оборонный фонд для подготовки к якобы нападению России

Страны Европейского союза (ЕС) обсудят создание совместного межправительственного оборонного фонда, который будет закупать военную технику, взимать с участников плату за ее использование и выдавать кредиты.

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