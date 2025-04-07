В ЕС захотели создать оборонный фонд для подготовки к якобы нападению России

Страны Европейского союза (ЕС) обсудят создание совместного межправительственного оборонного фонда, который будет закупать военную технику, взимать с участников плату за ее использование и выдавать кредиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии