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Закон, порядок, государство

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Расчет БпЛА «Supercam» Новороссийских десантников скорректировал огонь артиллерии ВДВ по БМП ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

Расчет БпЛА «Supercam» Новороссийских десантников скорректировал огонь артиллерии ВДВ по БМП ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

Расчет БпЛА «Supercam S350» зафиксировал точное попадание и уничтожение БМП ВСУ с экипажем и десантом внутри, тем самым сорвав ротацию личного состава противника на линии боевого соприкосновения.

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