300 км до границы: Финляндия намерена открыть России северный фронт

Вячеслав Арефкин

Все верно написано!!! Захватили грузию, начали войну против РОССИИ, получили. Если бы не медведев, территория грузии была бы НАША!!! Захватили украину, получают, скоро территория украины будет НАША!!! Видимо по планам сша, скоро передать территории финляндии, швеции, норвегии, дании, прибалтики нам, территории этих бывших стран будут действительно НАШИ!!! Да забыл, территория бывшей ГДР, тоже будет НАША!!! ГДР, это бывшие НАШИ древние земли, пора возвращать домой, к МАМЕ РОССИИ!!!