В Общественной палате Санкт-Петербурга разработают единый план городских патриотических мероприятий

Для этого сформирована рабочая группа представителей некоммерческих организаций В Общественной палате Санкт-Петербурга прошло заседание, посвящённое созданию новой структуры, объединяющей все городские патриотические организации.
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