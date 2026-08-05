Парламент Индии потребовал от Цукерберга извинений за удаление поста Моди

Комитет парламента Индии по связи и информационным технологиям потребовал от главы корпорации Meta* Марка Цукерберга в течение трех дней извиниться за инцидент с видео премьер-министра Индии Нарендры Моди.
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