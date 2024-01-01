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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ар Джей Барретт о переходе в «Торонто»: «Кто не хотел бы вернуться домой?»

«Я всю жизнь был болельщиком «Рэпторс». Так что я рад перейти в эту команду и надеть эту майку, это будет здорово.

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