«Челси» предложил 100+ млн евро и Маркоса Алонсо за Лукаку. «Интер» отказал

«Челси» твердо намерен заполучить форварда «Интера» Ромелу Лукаку. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонцы предлагали за него более 100 миллионов евро плюс защитника Маркоса Алонсо, однако «нерадзурри» отклонили это предложение.
«Челси» твердо намерен заполучить форварда «Интера» Ромелу Лукаку. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонцы предлагали за него более 100 миллионов евро плюс защитника Маркоса Алонсо, однако «нерадзурри» отклонили это предложение.
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