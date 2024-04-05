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В Самаре суд вынес приговор экс-главе БМСЭ Дмитрию Драчу

В Самаре суд вынес приговор экс-главе БМСЭ Дмитрию Драчу

Приговор был зачитан в пятницу 5 апреля.Напомним, ранее стало известно о том, что бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч  с использованием своих полномочий заключил контракты на приобретение у компании своих знакомых  "Контраст плюс" объектов недвижимости под видом размещения в них подразделений учреждения.

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