В Самаре суд вынес приговор экс-главе БМСЭ Дмитрию Драчу

Приговор был зачитан в пятницу 5 апреля.Напомним, ранее стало известно о том, что бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч с использованием своих полномочий заключил контракты на приобретение у компании своих знакомых "Контраст плюс" объектов недвижимости под видом размещения в них подразделений учреждения.
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