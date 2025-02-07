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Царьград

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Алиев дал Зеленскому $40 млн, перечёркивая успех "Искандеров" и "Кинжалов". Баку точно союзник России?

Алиев дал Зеленскому $40 млн, перечёркивая успех "Искандеров" и "Кинжалов". Баку точно союзник России?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал главе киевского режима Владимиру Зеленскому $40 млн. И тем самым перечеркнул успех наших "Искандеров" и "Кинжалов".

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Комментарии
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Амара Карпова
Это нация умеет только ТОРГОВАТЬ💯🤬у них это в крови🤮
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19 час.
ЕВ
Елена Витушко
Всех азербайджанцев пора депортировать из России. Хватит сидеть на шее у русских!
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19 час.
Сергей
Первом делом ОБЪЯВИТЬ азбртские диаспоры в городах РОССИИ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ!!!!
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15 час.
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