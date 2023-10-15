Южная Корея депортировала объявленную в международный розыск жительницу Тывы

Бывшего бухгалтера задержали в аэропорту Красноярска. Её подозревают в хищении полумиллиона рублей.В красноярском аэропорту имени Дмитрия Хворостовского сотрудники правоохранительных органов встретили депортированную из Республики Корея жительницу Тывы и задержали её.