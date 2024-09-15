Самолет рейса Ларнака-Братислава совершил экстренную посадку

Самолет, выполнявший рейс из кипрского города Ларнака в столицу Словакии Братиславу, был вынужден совершить экстренную посадку в Афинах из-за треснувшего лобового стекла в кабине пилота, "Самолет (авиакомпании – ред.
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