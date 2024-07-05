Китай поддерживает ведущую роль ООН в реформе международной финансовой архитектуры -- Си Цзиньпин

Астана, 4 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил здесь в четверг, что Китай поддерживает ведущую роль ООН в продвижении реформы международной финансовой архитектуры и в глобальном управлении искусственным интеллектом.
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