Китай поддерживает ведущую роль ООН в реформе международной финансовой архитектуры -- Си Цзиньпин

Астана, 4 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил здесь в четверг, что Китай поддерживает ведущую роль ООН в продвижении реформы международной финансовой архитектуры и в глобальном управлении искусственным интеллектом.